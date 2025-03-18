Путин чуть не выругался, говоря о попрании Западом правовых норм

Фото: ТАСС/POOL/Кристина Кормилицына

Владимир Путин чуть не выругался и прибег к эвфемизму, когда речь зашла о пренебрежении Западом международными правовыми нормами.

"Я, кстати, в политической сфере давно это заметил, не буду сейчас фамилии (западных политиков. – Прим. ред.) называть, вот обсуждают какой-то политический вопрос, (говорят. – Прим. ред): "Делаем так". Извините, блин! Я иногда говорил (западным визави. – Прим. ред.) – но так же нельзя, это противоречит (нормам. – Прим. ред.)", – пояснил лидер государства.

При этом в ответ он часто слышал, что даже, если решение противоречит, это не так страшно, если оно обоснованно и оправданно.

Более того, Путин добавил, что то же самое касается экономики, в сфере которой западные политические элиты все замораживают и отбирают, действуя "грубо и нецивилизованно".

Ранее президент рассказал, что против России введено самое большое количество санкций, чем против любой другой страны мира. В отношении отечественных физических и юридических лиц действуют 28 595 ограничений.

Однако, по мнению Путина, страны Запада в дальнейшем не собираются "стесняться" или придавать "видимость приличия" в теме антироссийских санкций. Они угрожают новыми ограничениями и "штампуют" их одни за другими.