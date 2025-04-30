"Росатом" выразил готовность обсудить присутствие США на Запорожской АЭС

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"Росатом" готов обсудить присутствие США на Запорожской атомной электростанции (АЭС) в рамках урегулирования конфликта. Об этом сообщает "Интерфакс" со ссылкой на главу госкорпорации Алексея Лихачева.

По его словам, для этого необходимо соответствующее политическое решение руководства страны.

Ранее, как писали СМИ, США стали полагать, что присвоение нейтрального статуса территориям вокруг Запорожской АЭС будет способствовать урегулированию конфликта на Украине. Кроме того, Вашингтон мог бы установить контроль над этой зоной, указывали журналисты.

Вместе с тем некоторые СМИ также предполагали, что США могут предложить Украине передать под контроль все оставшиеся атомные электростанции. Ожидалось, что это может произойти в рамках сделки по ресурсам.

В конце марта американский президент Дональд Трамп заявил украинскому лидеру Владимиру Зеленскому, что если США будут владеть энергетическими объектами Украины, то это будет лучшим средством защиты инфраструктуры.

