WSJ: США хотят нейтрального статуса для территорий вокруг ЗАЭС

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США полагают, что присвоение нейтрального статуса территориям вокруг Запорожской АЭС будет способствовать урегулированию конфликта на Украине. Об этом пишет The Wall Street Journal со ссылкой на источники.

Кроме того, Вашингтон мог бы установить контроль над этой зоной, подчеркивают журналисты. СМИ не указывает конкретные территории, которые могли бы стать нейтральными, а также не уточняет сам формат контроля над ними, включая осуществление управлением станцией.

"Вашингтон видит в этом шаге возможность снизить напряженность, но ключевые аспекты предложения пока не проработаны", – отмечается в публикации.

Ранее ряд СМИ также предполагали, что США могут предложить Украине передать под контроль все оставшиеся атомные электростанции. Ожидалось, что это может произойти в рамках сделки по ресурсам.

До этого американский лидер Дональд Трамп заявлял, что если США будут владеть энергетическими объектами Украины, то это будет лучшим средством защиты инфраструктуры.

