Атаку безэкипажных катеров отразили в Новороссийске

Фото: телеграм-канал "Минобороны России"

Российские военнослужащие отразили атаку украинских безэкипажных катеров (БЭК) в Новороссийске Краснодарского края, заявил глава города Андрей Кравченко в своем телеграм-канале.

По его словам, во время атаки по береговой линии Новороссийска звучала сирена-сигнал "Внимание всем". Тревога длилась около четырех часов.

Сейчас угроза атаки БЭК отменена. Опасности для местных жителей нет.

Ранее российские войска установили контроль над населенным пунктом Червоная Зирка в Донецкой Народной Республике (ДНР). В ходе боевых действий были нанесены удары по складам боеприпасов и материальных средств, цехам производства. В том числе были поражены места сборки ударных беспилотников большой дальности и склады с безэкипажными катерами.