Силы ПВО ночью уничтожили 82 беспилотника над регионами РФ

Фото: телеграм-канал "Минобороны России"

Дежурные средства противовоздушной обороны (ПВО) минувшей ночью уничтожили 82 украинских беспилотника над российскими регионами, сообщает пресс-служба Минобороны.

По данным ведомства, в период с 23:30 6 августа до 06:10 7 августа силы ПВО сбили 31 БПЛА над акваторией Азовского моря, 11 – в небе над Республикой Крым и 10 – над территорией Ростовской области.

Помимо этого, 9 дронов удалось ликвидировать над Краснодарским краем, 8 – в небе над Черным морем и 7 – над территорией Волгоградской области. Еще 4 БПЛА были уничтожены над Белгородской областью. По 1 беспилотнику российские военнослужащие перехватили над территорией Курской и Орловской областей.

В результате падения обломков дрона в городе Славянск-на-Кубани пострадал человек, сообщал ранее губернатор Краснодарского края Вениамин Кондратьев. Мужчину госпитализировали в больницу, где врачи окажут ему необходимую помощь.

Также в Красноармейском районе субъекта произошли небольшие возгорания. Их удалось оперативно потушить. В акватории возле Новороссийска была отражена атака безэкипажных катеров. В обоих случаях обошлось без пострадавших.

