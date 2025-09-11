The Mirror: в Таиланде стая львов напала на смотрителя зоопарка и съела его

Фото: 123RF/wizdata

Стая львов напала на смотрителя зоопарка в Таиланде и съела его. Об этом сообщает "Радио 1" со ссылкой на The Mirror.

Очевидцы рассказали, что мужчина вышел из джипа в зоне, предназначенной для наблюдения за хищниками. В этот момент один из львов медленно приблизился к нему и внезапно атаковал, схватив сзади и повалив на землю. Вскоре к атаке присоединились еще 3–4 льва.

Вооруженные сотрудники парка прибыли через несколько минут и начали спасательную операцию. В результате животные отступили, но к этому моменту мужчина уже не подавал признаков жизни.

Пострадавшего в срочном порядке госпитализировали. Однако врачи не смогли вернуть его к жизни.

Представители зоопарка пока воздерживаются от официальных комментариев по поводу произошедшего. Власти начали расследование инцидента.

Ранее в Ираке лев напал на мужчину и съел часть его тела. Животное было куплено в качестве домашнего питомца. По данным СМИ, 50-летний Акил Фахр аль-Дин уже ранее покупал экзотических животных, включая львов, которых он держал на заднем дворе. Напавшего льва пришлось застрелить.

До этого леопард растерзал парализованного фермера в Индии. Мужчина спал в своем недостроенном доме. В это время хищник проник в здание и нанес фермеру смертельные ранения.