Фото: 123RF/bennyartist

Леопард растерзал парализованного фермера в Индии. Об этом сообщает "Радио 1" со ссылкой на Times of India.

Уточняется, что инцидент произошел в деревне Паласкхеда, расположенной в штате Махараштра. Парализованный 65-летний фермер Субаш Какде спал в новом доме, построенном по государственной программе. Поскольку строительство еще не завершилось, дверей у него не было. Ночью в помещение проник леопард и нанес мужчине смертельные травмы.

Утром тело пострадавшего, которое лежало в луже крови, обнаружил его сын. По данным СМИ, врачи скорой помощи зафиксировали смерть фермера еще до того, как он был доставлен в больницу.

Предварительное вскрытие подтвердило, что причиной смерти стало нападение зверя, однако точный вид животного должны установить после полноценной экспертизы, для этого лесничие взяли биологические материалы.

По словам журналистов, у пострадавшего, который был не в состоянии защититься, остались жена, трое детей и внук. Власти пообещали выплатить семье пострадавшего компенсацию после завершения расследования.

Происшествие вызвало панику у местных жителей, ведь, по их словам, в последнее время увеличились появления диких животных вблизи деревень, передает издание.

