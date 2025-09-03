Фото: 123RF/sergioboccardo

В Индии тигр напал на пожилого мужчину во время сбора грибов. Об этом сообщает "Радио 1" со ссылкой на Times of India.

Уточняется, что трое мужчин пошли в лес, чтобы собрать грибов. Ближе к ночи в деревню вернулись двое и сообщили местным жителям, что на их знакомого напал тигр, а затем утащил его вглубь джунглей. Так как мужчины сообщили об этом ночью, было решено отложить поиски напарника до утра.

На следующий день рейнджеры нашли останки мужчины в глубине леса, в этом районе не было даже автомобильных дорог. Тигр съел половину тела пострадавшего, оставшуюся плоть сотрудники унесли обратно в деревню. Им пришлось пройти пешком 15 километров.

