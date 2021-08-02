Спортсменка-трансгендер впервые в истории выступила на Олимпийских играх

Фото: AP Photo/Luca Bruno
Новозеландская спортсменка-трансгендер Лорел Хаббард досрочно завершила свое выступление на соревнованиях по тяжелой атлетике на Олимпийских играх в Токио. Она провалила все попытки взять вес, сообщает РИА Новости.
Выступая в весовой категории свыше 87 килограммов, сначала штангистка не смогла поднять 120 килограммов, в оставшиеся две попытки она попыталась взять 125 килограммов, однако и в этот раз безуспешно. В итоге представительница Новой Зеландии завершила выступление досрочно.
43-летняя Хоббард раньше была мужчиной: сменить пол она решила в 35 лет. С 2015 года, согласно решению Международного олимпийского комитета, мужчины, сменившие пол без хирургического вмешательства, при определенном уровне тестостерона могут выступать на Играх в женской категории.
Ранее в США на конкурсе красоты впервые победил трансгендер. Титул "Мисс Невада" завоевала 27-летняя Каталуна Энрикес.
Девушка родилась на Филиппинах. Родители переехали в США, когда ребенку было 10 лет. После смены пола Каталуна работала моделью и участвовала в конкурсах красоты.
Новости мира: в США на конкурсе красоты впервые победил трансгендер
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