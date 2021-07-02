Новости мира: в США на конкурсе красоты впервые победил трансгендер

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В США на конкурсе красоты впервые победил трансгендер. Титул "Мисс Невада" завоевала 27-летняя Каталуна Энрикес. Помимо короны, она получила право побороться за звание главной красавицы Штатов. Энрикес родилась мальчиком на Филиппинах. Родители переехали в США, когда ребенку было 10 лет. После смены пола Каталуна позже работала моделью и участвовала в конкурсах красоты.
Красивые кадры удалось снять туристам в Мичигане. На Верхнем озере обрушилась 60-метровая скала. Огромный кусок отвалился и упал в воду. В результате никто не пострадал.
Миллиардер Джеймс Безос назвал имя четвертого пассажира космического корабля New Shepard, который отправится в суборбитальный полет 20 июля. Это 82-летняя Уолли Фанк. Она известна тем, что в свое время стала первой женщиной-инспектором по безопасности полетов в Федеральном управлении гражданской авиации США, а также возглавляла инициативную группу активисток, которые хотели доказать, что женщинам в космосе тоже есть место. Фанк уже прошла подготовку к полету, выполнив многочисленные тесты.
Из космоса теперь можно увидеть Лионеля Месси. Гигантский портрет футболиста появился в Иране. Его созданием занимался местный художник Абольфази Садеги. Линии выводили на дне высохшего озера в соляной пустыне. Для этого использовали безвредную краску на основе древесного угля и воды, а также систему GPS. Без нее нарисовать Месси такого масштаба невозможно. Лицо спортсмена растянули на две тысячи квадратных метров. Накануне у футболиста истек контракт с Барселоной. За этот клуб он играл с 2003 года. Информации о дальнейших планах пока нет.
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