Президент ОКР поздравил олимпийского чемпиона Евлоева

14:30
Президент Олимпийского комитета России Станислав Поздняков встретился с нашими борцами, которые завоевали медали в Токио.
Для Мусы Евлоева, чемпиона в греко-римской борьбе, это первое олимпийское золото, оно было его мечтой.
"В первую очередь хочу поздравить Мусу. Просто красавчик. Все сделал правильно, четко. Добыл золото не только для своей родной борцовской команды, но и для страны, болельщиков. Думаю, эта первая золотая медаль будет точно не последней", – сказал президент ОКР.
Подробнее – в эфире телеканала Москва 24.
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