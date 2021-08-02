Борец Семенов завоевал бронзу ОИ в греко-римской борьбе в весовой категории до 130 кг

Фото: AP Photo/Aaron Favila
Российский борец Сергей Семенов завоевал бронзу Олимпийских игр в Токио в греко-римской борьбе в весовой категории до 130 килограммов.
В схватке за третье место атлет победил чилийца Ясмани Фернандеса по последнему результативному действию.
Ранее бронзу в том же виде, но в категории до 60 килограммов, завоевал борец греко-римского стиля Сергей Емелин. Он победил молдавского борца Виктора Чобану со счетом 12:1.
Очередной соревновательный день на Олимпиаде в Токио также принес делегации спортсменов ОКР медали в гимнастике. Так, Денис Аблязин стал вторым в опорном прыжке, а гимнастка Ангелина Мельникова завоевала бронзовую медаль в вольных упражнениях.
Министр спорта РФ Олег Матыцин выразил уверенность, что делегация спортсменов ОКР может занять более высокое место в неофициальном медальном зачете Олимпиады. Пока российские спортсмены располагаются на пятой строчке, уступая Китаю, США, Японии и Австралии.
Спортсмены показали, как покидают Олимпийскую деревню
Читайте также
Настройки телеэфира Перечень запрещенных в РФ организаций Выборы в Государственную Думу Федерального Собрания Российской Федерации и Московскую Городскую Думу
Все права на материалы, находящиеся на сайте m24.ru, охраняются в соответствии с законодательством РФ, в том числе об авторском праве и смежных правах. При любом использовании материалов сайта ссылка на m24.ru обязательна. Редакция не несет ответственности за информацию и мнения, высказанные в комментариях читателей и новостных материалах, составленных на основе сообщений читателей.
СМИ сетевое издание «Городской информационный канал m24.ru» зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций. Свидетельство о регистрации средства массовой информации Эл № ФС77-53981 от 30 апреля 2013 г.
Средство массовой информации сетевое издание «Городской информационный канал m24.ru» создано при финансовой поддержке Департамента средств массовой информации и рекламы г. Москвы. (С) АО «Москва Медиа».
Учредитель и редакция - АО «Москва Медиа». Главный редактор И.Л. Шестаков. Адрес редакции: 127137, РФ, г. Москва, ул. Правды, д. 24, стр. 2. Почта: mosmed@m24.ru.
Политика обработки персональных данных / Регламент GDPR
Информация о погоде предоставлена Центром «ФОБОС». Источник и правообладатель информации о курсах валют - ПАО «Московская биржа». По условиям распространения информации обращаться на ПАО «Московская биржа». Информация о пробках предоставлена ООО «Яндекс.Пробки».
Следите за новостями: