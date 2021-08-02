Борец Семенов завоевал бронзу ОИ в греко-римской борьбе в весовой категории до 130 кг

Фото: AP Photo/Aaron Favila

Российский борец Сергей Семенов завоевал бронзу Олимпийских игр в Токио в греко-римской борьбе в весовой категории до 130 килограммов.

В схватке за третье место атлет победил чилийца Ясмани Фернандеса по последнему результативному действию.

Ранее бронзу в том же виде, но в категории до 60 килограммов, завоевал борец греко-римского стиля Сергей Емелин. Он победил молдавского борца Виктора Чобану со счетом 12:1.

Очередной соревновательный день на Олимпиаде в Токио также принес делегации спортсменов ОКР медали в гимнастике. Так, Денис Аблязин стал вторым в опорном прыжке, а гимнастка Ангелина Мельникова завоевала бронзовую медаль в вольных упражнениях.

Министр спорта РФ Олег Матыцин выразил уверенность, что делегация спортсменов ОКР может занять более высокое место в неофициальном медальном зачете Олимпиады. Пока российские спортсмены располагаются на пятой строчке, уступая Китаю, США, Японии и Австралии.