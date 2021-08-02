Борец греко-римского стиля Сергей Емелин стал бронзовым призером Олимпиады

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Борец греко-римского стиля Сергей Емелин завоевал бронзовую медаль в категории до 60 килограммов на Олимпиаде в Токио.

В поединке за бронзу спортсмен победил молдавского борца Виктора Чобану со счетом 12-1. Он принес делегации спортсменов Олимпийского комитета России 49-ю медаль Игр в Токио.

Ранее в понедельник российская гимнастка Ангелина Мельникова завоевала бронзу Олимпиады в вольных упражнениях. Спортсменка выступила с результатом 14,166 балла.