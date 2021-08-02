Россиянки Шмелева и Войнова завоевали бронзу ОИ в спринте на велотреке

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Дарья Шмелева и Анастасия Войнова завоевали бронзовые медали Олимпийских игр в Токио в командном спринте на велотреке.

Участницы команды ОКР победили команду из Нидерландов, которую представляют Лорин ван Риссен и Шанне Браспеннинкс. Российские спортсменки показали результат в 32,252 секунды, в то время как соперницы преодолели дистанцию за 32,504 секунды.

В финальном заезде примут участие сборные Китая и Германии. Ранее китайский дуэт установил новый мировой рекорд – 31,804 секунды.

В понедельник, 2 августа, россиянин Сергей Каменский завоевал серебряную медаль в стрельбе из винтовки с 50 метров из трех положений на Олимпийских играх в Токио. В финале спортсмен уступил китайцу Чжану Чанхуну.