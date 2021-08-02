Гимнаст Аблязин выиграл серебряную медаль ОИ в Токио в опорном прыжке

Фото: ТАСС/Сергей Бобылев

Российский гимнаст Денис Аблязин выиграл серебряную медаль Олимпийских игр в Токио в опорном прыжке.

По итогам двух прыжков Аблязин набрал 14,783 балла. Такого же результата добился Чо Хван Шин из Южной Кореи, однако получил золотую медаль. Решающим фактором стала более высокая сложность первого прыжка в сравнении с Аблязиным – 5,600 против 6,000.

Бронзовую медаль получил представитель Армении Артур Давтян с результатом 14,733 балла.

В опорных прыжках также выступил гимнаст Никита Нагорный. Набрав 14,716 балла, он занял пятое место в итоговой таблице первенства.

Российская гимнастка Ангелина Мельникова ранее завоевала бронзу Олимпиады в вольных упражнениях. Девушка выступила с результатом 14,166 балла.