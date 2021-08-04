Бывший тренер "Локомотива" Семин возглавил "Ростов"

Фото: Агентство "Москва"/Александр Авилов

Бывший главный тренер московского "Локомотива" Юрий Семин возглавил "Ростов". Об этом сообщается на официальном сайте клуба.

74-летнему специалисту предложили контракт на два года.

За свою тренерскую карьеру Семин тренировал "Локомотив" и во главе команды трижды выигрывал золото чемпионата России. В активе специалиста также шесть побед в Кубке России.

Кроме того, Семин работал в сборной России, московском и киевском "Динамо" и ряде других команд.

Футбольный клуб "Ростов" ранее покинул Валерий Карпин. Тренер официально возглавил сборную России, однако предполагалось, что до зимы специалист будет совмещать деятельность на этом посту с клубной работой.