Легкоатлет Шубенков снялся с бега на 110 м с барьерами на Олимпиаде в Токио

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Российский легкоатлет Сергей Шубенков снялся с квалификационного забега на 110 метров с барьерами в рамках олимпийского турнира в Токио из-за травмы.

Как указано в протоколе соревнований, Шубенков не вышел на старт. Во Всероссийской федерации легкой атлетики (ВФЛА) сообщили, что россиянин испытал резкую боль в районе ахиллова сухожилия во время разминки.

"На разминке был щелчок в районе ахилла на левой ноге, резкая боль. Он в медчасти на стадионе", – цитирует РИА Новости пресс-атташе ВФЛА Аллу Глущенко.

Шубенков становился чемпионом мира и дважды чемпионом Европы в беге на 110 метров с барьерами.

Ранее российские волейболисты обыграли сборную Канады в четвертьфинале Олимпийских игр в Токио. Встреча завершилась со счетом 3:0. Победителя определили в трех сетах.

Мужская сборная стала лучшей по итогам группового этапа. В полуфинале делегация спортсменов ОКР встретится с победителем пары Япония – Бразилия.