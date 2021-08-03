Легкоатлет Шубенков снялся с бега на 110 м с барьерами на Олимпиаде в Токио

Фото: ТАСС/Наталия Федосенко
Российский легкоатлет Сергей Шубенков снялся с квалификационного забега на 110 метров с барьерами в рамках олимпийского турнира в Токио из-за травмы.
Как указано в протоколе соревнований, Шубенков не вышел на старт. Во Всероссийской федерации легкой атлетики (ВФЛА) сообщили, что россиянин испытал резкую боль в районе ахиллова сухожилия во время разминки.
"На разминке был щелчок в районе ахилла на левой ноге, резкая боль. Он в медчасти на стадионе", – цитирует РИА Новости пресс-атташе ВФЛА Аллу Глущенко.
Шубенков становился чемпионом мира и дважды чемпионом Европы в беге на 110 метров с барьерами.
Ранее российские волейболисты обыграли сборную Канады в четвертьфинале Олимпийских игр в Токио. Встреча завершилась со счетом 3:0. Победителя определили в трех сетах.
Мужская сборная стала лучшей по итогам группового этапа. В полуфинале делегация спортсменов ОКР встретится с победителем пары Япония – Бразилия.
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