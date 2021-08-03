Победивший российский боксер потребовал отстранить судившего его рефери

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Российский боксер Муслим Гаджимагомедов, вышедший в финал Олимпиады в весовой категории до 91 килограмма, потребовал отстранить одного из боковых рефери, судивших его поединок с новозеландцем Дэвидом Ньиком, сообщает News.ru.

Спортсмен удивился, что аргентинский судья отдал его оппоненту все три раунда. Он предположил, что рефери смотрел в телефоне другой поединок.

"Таких арбитров нужно отстранять от работы, дисквалифицировать. Только так бокс станет более честным", – сказал Гаджимагомедов.

Муслим Гаджимагомедов вышел в финал Олимпийских игр Токио, обеспечив делегации спортсменов ОКР как минимум серебро в весовой категории до 91 килограмма. В четвертьфинале россиянин одержал верх над представителем Германии Аммаром Абдулджаббаром по единогласному решению арбитров.

Затем он встретился с новозеландцем Дэвидом Найикой. Четверо из пяти судей отдали россиянину победу в каждом из трех раундов, однако аргентинский специалист почему-то зафиксировал преимущество аргентинского боксера.