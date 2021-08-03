Российские волейболисты вышли в полуфинал Олимпиады в Токио

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Российские волейболисты обыграли сборную Канады в четвертьфинале Олимпийских игр в Токио. Встреча завершилась со счетом 3:0. Победителя определили в трех сетах.

Мужская сборная стала лучшей по итогам группового этапа. В полуфинале спортсмены из России встретятся с победителем пары Япония – Бразилия.

Президент ОКР Станислав Поздняков назвал победу российских волейболистов заслуженной.

"Наши волейболисты хорошо сыграли в первом сете, а во втором нервная концовка была, растеряли преимущество, но матч в целом прошел под диктовку нашей команды, и она заслуженно победила", – приводит его слова РИА Новости.

Ранее спортсменки Светлана Колесниченко и Светлана Ромашина заняли первую строчку в предварительных соревнованиях по синхронному плаванию на Олимпиаде в Токио. За свое выступление россиянки получили 97,9000 балла.

Церемония открытия XXXII летних Олимпийских игр состоялась в пятницу, 23 июля, на Национальном стадионе в Токио.

В прошлом году впервые в истории Олимпиаду решили не проводить из-за пандемии, поэтому было решено перенести ее на год, как, например, чемпионат Европы по футболу.

Предыдущие отмены были связаны с мировыми войнами. По этой причине игры не проходили в 1916, 1940 и 1944 годах.