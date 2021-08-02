Российские синхронистки стали лучшими в квалификации произвольной программы дуэтов на ОИ

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Российские спортсменки Светлана Колесниченко и Светлана Ромашина заняли первую строчку в предварительных соревнованиях по синхронному плаванию на Олимпиаде в Токио. Об этом сообщает РИА Новости.

За свое выступление россиянки получили 97,9000 балла.

На второй строчке расположились китаянки Хуан Сюэчэнь и Сунь Вэньянь, набравшие 96,2333 балла, а третьими идут украинки Марта Федина и Анастасия Савчук, которые получили 94,9333 балла.

Предварительные соревнования в технической программе состоятся 3 августа.

Ранее российский борец Сергей Семенов завоевал бронзу Олимпийских игр в Токио в греко-римской борьбе в весовой категории до 130 килограммов.

В схватке за третье место атлет победил чилийца Ясмани Фернандеса по последнему результативному действию.