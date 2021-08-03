Борец греко-римского стиля Евлоев завоевал золото Олимпиады в Токио

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Российский борец греко-римского стиля Муса Евлоев завоевал золотую медаль Олимпийских игр в Токио в весовой категории до 97 килограммов.

В финале турнира он одержал верх над чемпионом Олимпиады 2016 года в Рио-де-Жанейро Артуром Алексаняном, представляющим Армению. Бой завершился со счетом 5:1 в пользу Евлоева.

Это золото стало 13-м для делегации спортсменов ОКР на текущих Играх.

Ранее российский гимнаст Никита Нагорный завоевал бронзу Олимпийских игр в Токио в упражнениях на перекладине. Он получил за свое выступление оценку 14,533 балла. Победителем дисциплины стал японец Даики Хасимото (15,066), серебряным призером – хорват Тин Србич (14,900).