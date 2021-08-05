Тренер Ромашиной и Колесниченко призналась, что опасалась отмены Олимпиады

Фото: ТАСС/Сергей Бобылев
Тренер российских синхронисток Татьяна Данченко призналась, что боялась отмены Олимпиады в Токио. Об этом сообщает RT.
"Посещала ли мысль, что можем не дойти до заветной цели? Основное опасение было в другом – что Олимпиаду отменят. Одна из последних нервотрепок на эту тему была у нас за считаные дни до открытия Игр, когда прошла новость, что этот вопрос в Японии снова намерены обсудить", – отметила Данченко.
По ее словам, она смогла успокоиться лишь после заселения некоторых спортсменов в Олимпийскую деревню. Тренер подчеркнула, что отмена Игр на этом этапе была бы "неприличной" со стороны организаторов.
Накануне делегация спортсменов ОКР завоевала 14-ю золотую медаль Игр в Токио. Подопечные Данченко – синхронистки Светлана Колесниченко и Светлана Ромашина – выиграли соревнования дуэтов.
Спортсменки набрали 195,9079 балла (97,1079 + 98,8000) в сумме за техническую и произвольную программы.
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