Тренер Ромашиной и Колесниченко призналась, что опасалась отмены Олимпиады

Фото: ТАСС/Сергей Бобылев

Тренер российских синхронисток Татьяна Данченко призналась, что боялась отмены Олимпиады в Токио. Об этом сообщает RT.

"Посещала ли мысль, что можем не дойти до заветной цели? Основное опасение было в другом – что Олимпиаду отменят. Одна из последних нервотрепок на эту тему была у нас за считаные дни до открытия Игр, когда прошла новость, что этот вопрос в Японии снова намерены обсудить", – отметила Данченко.

По ее словам, она смогла успокоиться лишь после заселения некоторых спортсменов в Олимпийскую деревню. Тренер подчеркнула, что отмена Игр на этом этапе была бы "неприличной" со стороны организаторов.

Накануне делегация спортсменов ОКР завоевала 14-ю золотую медаль Игр в Токио. Подопечные Данченко – синхронистки Светлана Колесниченко и Светлана Ромашина – выиграли соревнования дуэтов.

Спортсменки набрали 195,9079 балла (97,1079 + 98,8000) в сумме за техническую и произвольную программы.