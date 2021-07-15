Бочкарев: ледовый дворец для школы "Самбо-70" построят в Ясеневе

Фото: портал мэра и правительства Москвы/Юлия Иванко

В столичном районе Ясенево планируется построить новый ледовый дворец для школы "Самбо-70", сообщил заммэра по вопросам градостроительной политики и строительства Андрей Бочкарев.

"На пересечении Новоясеневского проспекта с улицей Ясногорской и улицей Тарусской будет построен новый ледовый дворец для школы "Самбо-70". Завершить строительство планируется во II квартале 2023 года", – приводятся слова Бочкарева в сообщении пресс-службы Стройкомплекса.

По словам заммэра, технологическое задание и концепция разработаны совместно с мастером спорта СССР, тренером высшей категории, заслуженным тренером России Этери Тутберидзе.

Бочкарев подчеркнул, что спорткомплекс будет предназначен для проведения тренировок и официальных соревнований по фигурному катанию и хоккею районного и межрайонного уровня среди детей и взрослых. Также здесь можно будет проводить ледовые шоу и организовывать катание для граждан.

В свою очередь, руководитель департамента строительства Рафик Загрутдинов отметил, что в настоящее время ведется подготовка существующего котлована к обратной засыпке.

По его словам, в спорткомплексе будет две ледовые арены, два тренажерных зала, восемь залов для хореографии и восстановительно-реабилитационный центр.

Ранее сообщалось, что в столичном районе Северное Бутово выставили на торги по аренде участок площадью 2,6 гектара под строительство ледового дворца и спорткомплекса. Участок расположен недалеко от станции метро "Бульвар Дмитрия Донского".

Победитель торгов сможет создать ледовый дворец и физкультурно-оздоровительный комплекс общей площадью более 13 тысяч квадратных метров. Он сможет заключить договор на 7 лет и 4 месяца. За это время объект должен быть построен и введен в эксплуатацию.

В марте в столичном районе Солнцево завершилось строительство ледового дворца, который располагается по адресу улица Авиаторов, дом 7. В ледовом дворце оборудовали спортивно-рекреационные объекты и учебно-тренировочную арену. На первом этаже крытого катка появилась ледовая арена, а также тренировочная ледовая площадка, раздевалки с санузлами, медпункт, подсобные и технические помещения.

