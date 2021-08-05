Лидер "Совета матерей" Буцкая: наши спортсмены совершили прорыв

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Российские сборные по гимнастике, завоевавшие бронзу, серебро и золото, вернулись с Олимпиады. В Шереметьево медалистов встречали их родственники и друзья, болельщики, а также лидер общероссийской общественной организации "Совет матерей" Татьяна Буцкая.

"Наши ребята совершили прорыв, невзирая на сумасшедшее давление на сборную, на бесконечные проверки – они выдержали все. И доказали, что нас не сломать, что мы лучшие", – подчеркнула Буцкая на встрече с олимпийцами.

Лидер "Совета матерей" добавила, что сломить боевой дух наших спортсменов не смогло даже отсутствие российского флага на трибунах: весь мир понимал, какую страну представляют медалисты, поднимающиеся на пьедестал.

Соревнования гимнастов завершились в Токио 2 августа. Женская и мужская сборные России по спортивной гимнастике заняли второе место в медальном зачете Олимпийских игр, завоевав две золотые, две серебряные и четыре бронзовые награды.

Татьяна Буцкая призналась, что верила в наших гимнастов, несмотря на то что им пришлось выступать в не самой дружественной обстановке.

В первый день Олимпиады "Совет матерей" организовал на востоке Москвы акцию в поддержку российских спортсменов: десятки волонтеров приняли участие в велопробеге, проехав по улице столицы с российскими флагами.