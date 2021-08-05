Лидер "Совета матерей" Буцкая: наши спортсмены совершили прорыв

Фото: Анна Никитина
Российские сборные по гимнастике, завоевавшие бронзу, серебро и золото, вернулись с Олимпиады. В Шереметьево медалистов встречали их родственники и друзья, болельщики, а также лидер общероссийской общественной организации "Совет матерей" Татьяна Буцкая.
"Наши ребята совершили прорыв, невзирая на сумасшедшее давление на сборную, на бесконечные проверки – они выдержали все. И доказали, что нас не сломать, что мы лучшие", – подчеркнула Буцкая на встрече с олимпийцами.
Лидер "Совета матерей" добавила, что сломить боевой дух наших спортсменов не смогло даже отсутствие российского флага на трибунах: весь мир понимал, какую страну представляют медалисты, поднимающиеся на пьедестал.
Соревнования гимнастов завершились в Токио 2 августа. Женская и мужская сборные России по спортивной гимнастике заняли второе место в медальном зачете Олимпийских игр, завоевав две золотые, две серебряные и четыре бронзовые награды.
Татьяна Буцкая призналась, что верила в наших гимнастов, несмотря на то что им пришлось выступать в не самой дружественной обстановке.
В первый день Олимпиады "Совет матерей" организовал на востоке Москвы акцию в поддержку российских спортсменов: десятки волонтеров приняли участие в велопробеге, проехав по улице столицы с российскими флагами.
Российских атлетов в Шереметьево встретила председатель "Совета матерей" Татьяна Буцкая
Читайте также
Настройки телеэфира Перечень запрещенных в РФ организаций Выборы в Государственную Думу Федерального Собрания Российской Федерации и Московскую Городскую Думу
Все права на материалы, находящиеся на сайте m24.ru, охраняются в соответствии с законодательством РФ, в том числе об авторском праве и смежных правах. При любом использовании материалов сайта ссылка на m24.ru обязательна. Редакция не несет ответственности за информацию и мнения, высказанные в комментариях читателей и новостных материалах, составленных на основе сообщений читателей.
СМИ сетевое издание «Городской информационный канал m24.ru» зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций. Свидетельство о регистрации средства массовой информации Эл № ФС77-53981 от 30 апреля 2013 г.
Средство массовой информации сетевое издание «Городской информационный канал m24.ru» создано при финансовой поддержке Департамента средств массовой информации и рекламы г. Москвы. (С) АО «Москва Медиа».
Учредитель и редакция - АО «Москва Медиа». Главный редактор И.Л. Шестаков. Адрес редакции: 127137, РФ, г. Москва, ул. Правды, д. 24, стр. 2. Почта: mosmed@m24.ru.
Политика обработки персональных данных / Регламент GDPR
Информация о погоде предоставлена Центром «ФОБОС». Источник и правообладатель информации о курсах валют - ПАО «Московская биржа». По условиям распространения информации обращаться на ПАО «Московская биржа». Информация о пробках предоставлена ООО «Яндекс.Пробки».
Следите за новостями: