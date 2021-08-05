Российские волейболисты вышли в финал ОИ в Токио

Фото: ТАСС/Станислав Красильников

Волейболисты из состава делегации спортсменов ОКР вышли в финал Олимпийских игр в Токио. Таким образом, атлеты получат как минимум серебряные медали.

В полуфинальном матче российские волейболисты сыграли против сборной Бразилии. Встреча завершилась со счетом 3:1, причем представители делегации спортсменов ОКР отыгрывались после первого периода.

Во втором полуфинале сыграют команды Франции и Аргентины.

Финал олимпийского турнира по волейболу и матч за третье место состоятся 7 августа.

Накануне команда ОКР завоевала 14-ю золотую медаль Олимпийских игр в Токио. Российские синхронистки Светлана Колесниченко и Светлана Ромашина выиграли соревнования дуэтов.