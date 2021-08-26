Организаторы Паралимпиады в Токио извинились за ошибку с музыкой на награждении Асташова

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Организаторы Паралимпийских игр в Токио извинились за ошибку с музыкой на награждении российского велогонщика Михаила Асташова, сообщил шеф миссии делегации Паралимпийского комитета России, исполняющий обязанности президента ПКР Павел Рожков.

Вместо фрагмента из первого концерта Чайковского на награждении спортсмена включили гимн Международного паралимпийского комитета.

"Нам принесли извинения", – сказал Рожков РИА Новости.

Асташов завоевал золотую медаль на Паралимпийских играх в Токио, выиграв индивидуальную гонку преследования на 3 тысячи метров в соревнованиях в велотреке. Он опередил в финальном заезде канадца Тристена Чернова. При этом в квалификационном заезде российский спортсмен установил новый рекорд мира – 3 минуты 35,954 секунды.

Российские спортсмены не могут выступать под своим флагом и гимном на Паралимпиаде в связи с санкциями CAS (Спортивного арбитражного суда). Ранее МОК (Международный олимпийский комитет) утвердил Первый концерт для фортепиано с оркестром Петра Чайковского в качестве замены гимна РФ.