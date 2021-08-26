Велогонщик Асташов завоевал золотую медаль на Паралимпиаде в Токио

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Россиянин Михаил Асташов завоевал золотую медаль на Паралимпийских играх в Токио, выиграв индивидуальную гонку преследования на 3 тысячи метров в соревнованиях в велотреке.

Асташов опередил в финальном заезде канадца Тристена Чернова. При этом в квалификационном заезде российский спортсмен установил новый рекорд мира – 3 минуты 35,954 секунды.

Ранее золотую медаль на Паралимпийских играх в Токио завоевала россиянка Анастасия Гонтарь. Спортсменка одержала победу в плавании на дистанции 50 метров вольным стилем в классе S10. Гонтарь пришла к финишу первой со временем 27,38 секунды. На втором месте оказалась нидерландка Шанталь Зийдервельд (+0,04).

