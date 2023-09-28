Умер экс-глава "Народной партии" и депутат Госдумы Райков

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Скончался экс-глава "Народной партии" и бывший член ЦИК Геннадий Райков. Об этом РБК рассказал депутат Госдумы от партии "Единая Россия" и экс-зампред ЦИК Леонид Ивлев.

Райков скончался 28 сентября в возрасте 84 лет. По словам Ивлева, мужчина отправился на прогулку, однако ему внезапно стало плохо. Очевидцы вызвали бывшему главе "Народной партии" скорую, но он умер еще до приезда врачей.

Геннадий Райков в 1995 году был назначен депутатом Госдумы, а в 1999 году еще раз переизбран в думу. Тогда же он стал членом комитета по безопасности и возглавил депутатскую группу "Народный депутат".