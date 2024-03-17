Умер украинский политик Геннадий Москаль

Фото: РИА Новости/Евгений Котенко

Бывший украинский депутат Геннадий Москаль умер на 74-м году жизни. Об этом в своих социальных сетях сообщил депутат Верховной рады Николай Княжицкий.

По его информации, мужчина скончался после тяжелой болезни. Депутат выразил соболезнования его семье

"Вечная память", – написал он.

Москаль родился 11 декабря 1950 года в Черновицкой области. Карьеру он начинал в правоохранительных органах. Осенью 2007 года на досрочных парламентских выборах стал народным депутатом Украины.

В июле 2015 года Москаль стал главой Закарпатской областной государственной администрации. Он ушел в отставку в июне 2019 года.