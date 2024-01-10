Бывший вице-губернатор Петербурга Олег Виролайнен умер на 76-м году жизни

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Бывший вице-губернатор Санкт-Петербурга Олег Виролайнен ушел из жизни в 75 лет. Об этом пишет РИА Новости со ссылкой на телеграмму председателя Совета Федерации Валентины Матвиенко, которую она направила на имя петербургского губернатора Александра Беглова.

Спикер верхней палаты парламента заявила, что глубоко опечалена известием о кончине политика. Матвиенко назвала смерть Виролайнена большой потерей для всех тех, кто знал его лично и работал с ним. Вместе с тем она заявила, что политик был замечательным человеком, профессионалом своего дела и талантливым руководителем.

Председатель Совфеда добавила, что Виролайнен искренне любил Петербург, внес значимый вклад в его социально-экономическое развитие, а также реализацию проектов по совершенствованию городских территорий.

"Он был настоящим гражданином и патриотом, не оставался равнодушным к проблемам людей, оказывал помощь тем, кто в ней нуждался. Память о его добрых делах никогда не померкнет", – заключила Матвиенко.

Виролайнен родился в 1948 году в поселке Пельвош Приуральского района Ямало-Ненецкого национального округа. В 1971-м он окончил Ленинградский институт инженеров железнодорожного транспорта, а в 1989-м – Ленинградскую высшую партийную школу. Он стал занимать руководящие должности в Смольном во время губернаторства Матвиенко.