Капибара из Белгородского зоопарка пройдет лечение в Москве

Фото: телеграмм-канал “Белгородский зоопарк”

Капибару по кличке Рудольф отправили в Московский зоопарк для постановки диагноза и лечения, передает пресс-служба Белгородского зоопарка.

Детеныш капибары появился в белгородском зоопарке в начале июля, однако в конце сентября сотрудники учреждения заметили у него ухудшение состояния. Тогда животное переместили в ветблок и взяли анализы, а также провели плановое обследование, в ходе которого обнаружили снижение веса, увеличение лимфоузлов и немного затрудненное дыхание.

"Это непростое, но самое верное решение мы приняли совместно со специалистами столичного зоопарка", – уточнили представили зоосада.

В пресс-службе отметили, что московские специалисты сами приехали за Рудольфом в Курск, где им и было передано животное. Кроме того, по решению директора столичного зоопарка Светланы Акуловой в Белгород будет отправлен второй детеныш капибары, брат Рудольфа.

"Когда Рудик поправится и вернется домой, им точно будет нескучно вдвоем", – пояснили в пресс-службе, добавив, что сейчас будут искать для Рудольфа самку.

В конце июля в Московском зоопарке провели операцию капибаре Масе после того, как ее укусил кто-то из членов семьи. После ранения у нее под кожей начался воспалительный процесс и скопился гной.

Ветеринары провели операцию по очищению воспаленного участка, чтобы ускорить процесс выздоровления. В течение двух недель после Масе предоставляли медикаменты и обрабатывали рану.