Фанаты Шрека раскритиковали тизер пятой части мультфильма

Видео: vkvideo.ru/МУЛЬТФИЛЬМЫ

Тизер мультфильма "Шрек-5" не понравился фанатам франшизы. За первые сутки ролик, под которым поклонники оставили достаточно много негативных комментариев, набрал свыше 60 миллионов просмотров.

Фанаты зеленого огра ждали новой части 15 лет, однако опубликованный накануне 27-секундный тизер не только не порадовал их, но и возмутил. Поклонники заявили, что продолжение выглядит как пародия, и призвали создателей вернуть оригинальный стиль анимации.

"Настоящий Шрек никогда бы не сделал подтяжку лица. Все кончено", – заявил фанат.

Часть пользователей Сети посчитала героев странными и ужасающими, а другая отметила, что картина выглядит слишком дешевой. В основном фанаты пожаловались, что тизер выглядит намного хуже первого мультфильма, который вышел в 2001 году.

"Почему Осел выглядит как облезлая собака?" – написал один из пользователей.

По сюжету ролика Осел спрашивает у волшебного зеркала, кто самый красивый, на что тот отвечает: "Конечно, Шрек". Затем зеркало показывает несколько образов главного героя, в том числе в кожаном костюме, с накрашенными ногтями и в темных очках. Дочь огра Фелиция говорит, что это ужасно, а его супруга Фиона, наоборот, заявляет, что ей нравится.

Однако по тизеру не понятно, будут ли в фильме использованы показанные сцены. Более того, сюжет картины держится в секрете, и все, что известно о нем: помимо старых персонажей, появится Фелиция, озвучку которой доверили актрисе Зендее. Кроме того, как заметили фанаты, в первом ролике о грядущей премьере не показали других детей Шрека, хотя у него, помимо дочери, есть еще два сына.

Релиз "Шрека-5" планируется на 23 декабря 2026 года. К своим ролям в новой части знаменитого мультфильма вернутся Майк Майерс (Шрек), Кэмерон Диаз (принцесса Фиона) и Эдди Мерфи (Осел).

Между тем появились новые подробности о выходе третьей части мультфильма "Холодное сердце". Стало известно, что актер Джош Гэд, озвучивший снеговика Олафа, вернется к своей роли в третьей части мультфильма.