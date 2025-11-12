Студия Pixar выпустила первый тизер "Истории игрушек – 5"

Студия Pixar представила первый тизер пятой части серии мультфильмов "История игрушек". Видеоролик размещен на YouTube-канале кинокомпании.

Тизер показывает зрителям нового персонажа саги – электронный планшет Лилипад, который может повлиять на интерес девочки Бонни к постоянным героям франшизы.

Известно, что в будущей ленте к своим ролям вернулись Том Хэнкс, озвучивший ковбоя Вуди, Тим Аллен (Базз Лайтер) и Джоан Кьюсак (Джесси). Премьера фильма в США состоится 19 июня 2026 года.

Ранее стало известно, что американская анимационная студия Warner Bros. Pictures Animation и студия кинопроизводства New Line Cinema начали работу над первым полнометражным фильмом о Hello Kitty, премьера которого состоится 21 июля 2028 года.

Отмечалось, что новая кинолента порадует зрителей всех возрастов. Режиссером фильма станет бразильский художник японского происхождения Лео Мацуда, который также работал над "Зверополисом" и "Ральфом".

В свою очередь, сценарий для кинокартины напишет американка Дана Фокс, составлявшая сюжеты к кинолентам "Круэлла", "В активном поиске" и "Жених напрокат".