Сбой произошел в работе Discord

10:21
Фото: портал мэра и правительства Москвы/Иванко Юлия
В работе соцсети Discord произошел массовый сбой. О неполадках сообщают пользователи из разных стран. Это следует из данных сервиса Downdetector, отслеживающего работу популярных интернет-ресурсов.
Пользователи начали отправлять отчеты об ошибках примерно в 09:20 по московскому времени. Наибольшее количество неполадок зафиксировали пользователи из Соединенных Штатов, приславшие более 3,3 тысячи жалоб.
Отмечается, что чаще всего пользователи сталкиваются с проблемами при попытках соединения с сервером и отправкой сообщений. Также в некоторых отчетах говорится об общих проблемах с работой приложения Discord.
21 июня пользователи Discord из разных стран уже жаловались на масштабные сбои в работе сервиса. Больше всего сбоев было зафиксировано в США – поступило более 6,4 тысячи сообщений. Также жалобы поступали из Германии, Великобритании и Швейцарии.
Discord, созданная в 2015 году, изначально задумывалась как платформа для геймеров. Она позволяет пользователям общаться с помощью видео, голосовой связи и текстовых сообщений. Сервис насчитывает более 100 миллионов активных пользователей.
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