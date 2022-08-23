Около тысячи новых турникетов установят на трех линиях метро в сентябре

Фото: Москва 24/Антон Великжанин

В сентябре около тысячи новых турникетов появится на станциях метро Замоскворецкой, Таганско-Краснопресненской и Серпуховско-Тимирязевской линий. Об этом сообщается на портале мэра и правительства Москвы.

Как отметил заммэра Москвы по вопросам транспорта Максим Ликсутов, до конца года все турникеты метро будут оборудованы для приема банковской карты. Он добавил, что новое оборудование изготовлено отечественными производителями с использованием российского программного обеспечения.

Ранее сообщалось, что СБП можно будет использовать для оплаты проезда на всем общественном транспорте столицы. Внедрить способ оплаты проезда с использованием СБП в кассах и на турникетах станций подземки собираются до конца года, на наземном транспорте и в мобильных сервисах – в течение 2023 года.

Чтобы купить билет с помощью СБП, карта банка и технология NFC для беспроводной передачи данных не потребуются. Нужно будет просто установить в гаджет мобильный сервис одного из банков – участников системы быстрых платежей и воспользоваться камерой для считывания QR-кода.