Расписание поездов изменится на Савеловском направлении МЦД-1 27 августа

Фото: портал мэра и правительства Москвы/Максим Мишин
Расписание поездов изменится на Савеловском направлении первого Московского центрального диаметра с 03:00 27 августа по 03:00 28 августа. Об этом сообщает пресс-служба столичного Дептранса.
Интервалы движения поездов на участке от Савеловского до Белорусского вокзала увеличат до часа. Часть поездов отменят, у части изменятся расписание и остановки. Некоторые поезда проследуют от и до станций Марк и Бескудниково.
"Вы можете воспользоваться наземным транспортом до ближайших станций метро. До аэропорта Шереметьево ходят экспресс-автобусы от станции метро "Ховрино", – говорится в сообщении.
Изменения связаны с проведением работ по переключению пути на станции Окружная на новую платформу. С 28 августа поезда из столицы будут останавливаться на платформе № 1, а в обратном направлении – на платформе № 2.
Ранее сообщалось, что расписание пригородных поездов Курского, Рижского, Белорусского и Савеловского направлений Московской железной дороги изменится с 26 по 31 августа. Изменения вызваны обновлением дорожной инфраструктуры на некоторых участках. Электропоезда Курского и Рижского направлений, в том числе МЦД-2, проследуют по укороченному маршруту.
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