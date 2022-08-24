Москвичей предупредили о задержках в расписании автобусов из-за фестиваля "Спасская башня"

Фото: Москва 24/Антон Великжанин

Автобусы трех маршрутов будут останавливаться до разрешения проезда, а также могут задерживаться по вечерам в период с 25 августа по 5 сентября. Об этом сообщили в пресс-службе столичного Дептранса.

"С 25 августа по 5 сентября с 22:20 по 22:50 могут задерживаться маршруты M90, C755 и C9202", – говорится в сообщении.

По данным ведомства, изменения обусловлены проведением фестиваля "Спасская башня", а также запуском фейерверков у Кремля.



До этого сообщалось, что из-за проведения "Спасской башни" будет ограничено движение на ряде улиц в Москве. Движение будет ограничено по улице Ильинке и в проезде в районе дома 5 по Красной площади с 22:00 24 августа до 08:00 5 сентября.

С 25 августа до 5 сентября с 22:20 до 22:50 нельзя будет проехать по Кремлевской, Софийской, Москворецкой, Раушской набережным и Большому Москворецком мосту. Кроме того, на улице Ильинке от Новой до Красной площади будет запрещена парковка транспорта.

Известно, что военно-музыкальный фестиваль "Спасская башня" в 2022 году отметит 15-летие. По предварительным данным, аудитория мероприятия составит 90 тысяч человек.

Участие в нем примут коллективы Армении, Белоруссии, Венесуэлы, Египта, Индии и Таиланда. Россию на мероприятии представят оркестры силовых ведомств страны – Минобороны, ФСО, Росгвардии, ФСБ и МЧС.

