Первые участники фестиваля "Спасская башня" прибыли в Москву. Среди них и коллектив из Индии. Также в столице ждут оркестры из Белоруссии, Египта и других стран.

Первое выступление на Красной площади состоится 26 августа. Еще одна площадка проведения мероприятия – ВДНХ. Там уже проходят конные шоу.

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