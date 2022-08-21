Содержание взвешенных частиц в воздухе Москвы снизилось почти в 1,5 раза

Содержание микрочастиц в воздухе Москвы, вызывающих запах гари, снизилось почти в 1,5 раза по сравнению с утренними часами 21 августа. Об этом заявил заммэра Петр Бирюков.

Ранее жители нескольких районов Москвы снова жаловались на запах гари. По данным Мосэкомониторинга, в столице сохраняется юго-восточное направление переноса воздушных масс. Из-за этого в отдельных районах города временами может ощущаться запах гари, который приносит ветер из Рязанской области.

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