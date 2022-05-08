В Судане впервые прошел автопробег в честь Дня Победы. Участие в нем приняли десятки суданцев и российских граждан, проживающих стране.

Центром мероприятия стала столица Хартум. Автоколонна с флагами России и Судана проехалась по центральным улицам города под песни военных лет. Об этом – в сюжете телеканала Москва 24.