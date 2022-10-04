Бочкарев: вестибюль станции "Нагатинский Затон" украсили миниатюры гигантских рыб

Фото: портал мэра и правительства Москвы/Владимир Новиков
Изображения обитателей водоемов Московского региона смонтировали в вестибюле станции "Нагатинский Затон" Большой кольцевой линии метро. Об этом сообщается на официальном портале мэра и правительства столицы.
Заммэра города по вопросам градостроительной политики и строительства Андрей Бочкарев рассказал, что стены украсили 11 изображений рыб.
"Они в точности повторяют реалистичные мозаичные панно, расположенные на платформенной части станции, только выполнены в уменьшенном размере и по технологии фрезерования по мрамору с последующим заполнением поверхности краской", – отметил Бочкарев.
Также возле станции продолжается благоустройство территории. Там завершают облицовку эвакуационного выхода, входного павильона и вентиляционных киосков. Декоративная стена-навес визуально отделит площадь с наземным павильоном от окружающей территории и защитит москвичей от непогоды.
Ранее сообщалось, что в Москве начался второй этап благоустройства территории возле станции "Новаторская" Большой кольцевой линии метро. В ходе второго этапа ожидается обустройство пешеходных маршрутов к станции. Работы, в частности, запланированы на улицах Воронцовские Пруды, Кравченко, Новаторов, Крупской.
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