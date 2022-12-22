В столичном метро и МЦК обновят навигацию для маломобильных пассажиров в 2023 году

Фото: портал мэра и правительства Москвы/Максим Мишин

На станциях столичного метро и МЦК обновят навигацию для маломобильных пассажиров в 2023 году, сообщает пресс-служба столичного Дептранса.

"По задаче мэра Москвы Сергея Собянина продолжаем повышать доступность городского транспорта для маломобильных пассажиров", – сказал заммэра по вопросам транспорта Максим Ликсутов.

По словам Ликсутова, в 2023 году все стойки экстренного вызова специалисты оборудуют шрифтом Брайля, металлодетекторы на станциях метро обклеят контрастной пленкой. Кроме этого, будут созданы специальные аудиомаршруты, которые помогут лучше ориентироваться в транспорте. Планируется разработать навигацию для всех маломобильных пассажиров с наиболее оптимальным путем, добавил заммэра.

Ранее сообщалось, что до конца года на 20 станциях метро появится новая навигация для маломобильных пассажиров. Информацию о станциях метро, оборудованных для маломобильных пассажиров, можно будет найти в приложении "Метро Москвы".

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