Более 10 миллионов поездок по карте "Тройка" совершили в Тульской области за 3 года

Фото: телеграм-канал "Дептранс Москвы"

Более 10 миллионов поездок было совершено в Тульской области по карте "Тройка" за 3 года существования системы в регионе. Об этом заявил заместитель мэра Москвы по вопросам транспорта Максим Ликсутов.

За день в среднем пассажиры региона делают около 10 000 поездок по карте. В настоящее время в области куплено больше 70 000 "Троек", 3 000 из которых представляют собой браслеты, брелоки и кольца.

"Карту "Тройка" можно использовать для оплаты проезда как в Тульской области, так и в Москве и в других регионах присутствия карты. Это самый выгодный способ оплаты поездок в городском транспорте области", – сказал Ликсутов.

В частности, стоимость поездки по городскому тарифу составляет 24 рубля вместо 30 рублей при оплате наличными и 26 рублей – при оплате банковской картой, сказал он. Между тем для региона разработали специальный дизайн карты, посвященный городу.

"Всего было выпущено по 500 экземпляров карты с 4 вариантами дизайна", – уточнил заммэра.

В регионе с 2021 года работает система "СберТройка" – пассажиры могут оплачивать проезд не только транспортной картой "Тройка", но и банковскими, социальными картами.

"За последние 5–7 лет мы фиксируем высокий рост туристического пассажиропотока между Тулой и Москвой. Считаем очень успешным внедрение билетной системы <...>, благодаря которому туляки и москвичи могут бесшовно передвигаться между городами", – рассказал первый заместитель главы администрации города Тулы Дмитрий Ярцев.

Ранее стало известно, что за последние два года москвичи воспользовались оплатой проезда в городском транспорте по биометрии более 80 миллионов раз. В будний день жители столицы совершали около 140 тысяч поездок по такому способу.

Более 50 млн рублей сэкономили пассажиры на проезде в городском транспорте Москвы