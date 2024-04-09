09 апреля, 13:32Транспорт
Дептранс и Дом музыки выпустили новые тематические "Тройки"
Фото: телеграм-канал "Дептранс Москвы"
Столичный Дептранс и Московский международный дом музыки (ММДМ) выпустили новые тематические "Тройки". Об этом сообщается в телеграм-канале ведомства.
Транспортный комплекс Москвы не в первый раз сотрудничает с учреждением, отметил заммэра по вопросам транспорта Максим Ликсутов. До этого в метро организовали выставку в честь 20-летия Дома музыки, а также выступления артистов проекта "Музыка в метро".
На новых проездных изобразили музыкальные инструменты в окружении цветов. В коллекции представлены "Тройки" в белом, голубом, сером и розовом цветах.
Приобрести карты можно на сайте сувенирного магазина, во флагманских магазинах на станциях "Трубная" и "Маяковская", а также на стойках "Живое общение".
До этого дизайн "Троек" посвятили музею-заповеднику "Коломенское" и усадьбе "Измайлово". На карте, посвященной Коломенскому, был изображен Дворец царя Алексея Михайловича, а на измайловской "Тройке" – Мостовая башня XVII века.
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