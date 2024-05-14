Врачи из Химок ответили на вопрос о существовании диагноза "метеозависимость"

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Специалисты Химкинской областной больницы рассказали, что официально такого заболевания, как "метеозависимость", не существует. Об этом сообщает "Радио 1".

По словам экспертов, в доказательной медицине редко применяется диагноз "метеочувствительность". Специалисты не признают его в качестве заболевания даже на фоне регулярно проводимых исследований влияния погодных условий на состояние человека.

Однако и существование людей, остро реагирующих на изменения в погоде, наука не отрицает. Врачи отметили, что чаще чувствительность к колебаниям температур проявляют женщины, пожилые люди, а также пациенты, которые страдают от хронических заболеваний.

Сотрудники больницы уточнили, что метеозависимые люди обычно сталкиваются с болью в суставах и мышцах, а также головной болью, головокружением и тошнотой. Во время резких изменений погоды к основным симптомам могут прибавляться бессонница и проблемы со стулом.

"Метеочувствительным людям в сложные периоды советуют отказаться от курения, алкоголя, кофе и крепкого чая, есть больше овощей и фруктов, зелени, меньше жирного и острого, вовремя ложиться спать, даже при плохом самочувствии делать легкую гимнастику, а вот от сильных физических и эмоциональных нагрузок отказаться. Больше гулять на свежем воздухе и проветривать помещения", – поделились рекомендациями химкинские врачи.

Однако медики посоветовали не относить проявление всех этих симптомов к реакции на погоду. Такие же проблемы могут свидетельствовать о дефиците витаминов, развитии болезней крови или начале хронических заболеваний, попадании в организм инфекций.

Ранее синоптик прогностического центра "Метео" Александр Ильин рассказал, что к выходным, 18 и 19 мая, в столичном регионе ожидается температура воздуха от 16 до 21 градуса тепла. В Москве потеплеет до уровня климатической нормы впервые после серьезного похолодания, которое принесло в столицу снегопады. Эксперт уточнил, что погода большую часть недели будет определяться антициклоном.