В контакт-центре Стройкомплекса обработали почти 200 тысяч запросов за семь лет

Фото: пресс-служба мэра и правительства Москвы/Евгений Самарин

С 2017 года специалисты единого контактного центра (ЕКЦ) провели 163 онлайн-консультации и ответили заявителям на почти 200 000 вопросов. Об этом рассказал заммэра Москвы по вопросам градостроительной политики и строительства Владимир Ефимов.

По его словам, количество обращений в ЕКЦ увеличивается с каждым годом. Рост обусловлен активным градостроительным развитием столицы и реализацией крупных проектов инфраструктуры, считает Ефимов. Среди них – внедрение новых форматов взаимодействия города и его жителей.

Заммэра подчеркнул, что с апреля 2022 года в составе ЕКЦ работает подразделение, которое составляет дорожные карты для застройщиков. Специалисты подготовили порядка 80 инструкций по прохождению подрядчиками процедур в строительстве под индивидуальный запрос.

Отмечается, что дорожная карта включает в себя последовательность действий девелопера по прохождению административных процедур и оформлению документов от проектирования объекта до его ввода в эксплуатацию и постановки на кадастровый учет с указанием профильных органов исполнительной власти, ответственных за предоставление услуги.

В свою очередь, руководитель департамента градостроительной политики Сергей Левкин сообщил, что с ноября 2021 года специалисты ЕКЦ проводят персональные онлайн-консультации с жителями и застройщиками Москвы. Записаться на дистанционный прием может любой пользователь портала с полной учетной записью на mos.ru.

Он указал, что чаще всего жители интересовались программой реновации и сроками переезда. Москвичи также узнавали, как начать строительство дома на земельном участке. Застройщики обсуждали процедурные вопросы, связанные с получением разрешений на строительство и вводом объекта в эксплуатацию, а также подготовкой градостроительного плана земельного участка.

Обратиться в единый консультационный центр можно ежедневно с понедельника по пятницу с 08:00 до 20:00 по телефону 8 (499) 401-01-01.

Ранее стало известно, что операторы горячей линии единой справочной службы департамента труда и социальной защиты Москвы провели более 1,7 миллиона консультаций за четыре года работы. Чаще всего москвичи узнавали о проекте "Московское долголетие" и консультировались по вопросам предоставления социальных услуг и оформления пособий.