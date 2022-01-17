Гинцбург рассказал об опасности "живой вакцины"

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Директор Центра имени Гамалеи Александр Гинцбург объяснил, какую опасность несет "живая вакцинация". Об этом он рассказал в интервью ТАСС.

По словам Гинцбурга, "живой вакциной" может стать любой штамм, циркулирующий среди людей.

"Если человек перенес заболевание "на ногах", то, считайте, это живая вакцина", – пояснил Гинцбург.

Как отмечает ученый, осложнения после подобной "вакцинации" могут быть самыми разными. В частности, это может стать причиной смерти пациента.

"Но никто не скажет, какие будут последствия такой "вакцинации", в отличие от вакцинации "Спутником", безопасность которого давно доказана", – заключил Гинцбург.

Ранее вирусолог Петр Чумаков назвал "Омикрон"-штамм коронавируса живой вакциной. Он отмечал, что у нового варианта вируса снижена патогенность.

До этого профессор Владимир Чуланов объяснил, кто является плацдармом для эволюции коронавируса. По его мнению, высокий потенциал для появления новых штаммов имеется в популяциях с большим количеством непривитых.