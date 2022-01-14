Попова перечислила категории граждан в группе риска по "Омикрону"

Фото: Агентство "Москва"/Денис Гришкин
Пожилые люди, пациенты с хроническими заболеваниями и люди, не имеющие иммунной защиты к коронавирусу, находятся в группе риска при инфицировании штаммом "Омикрон". Об этом сообщила глава Роспотребнадзора Анна Попова в ходе брифинга по ситуации с коронавирусом.
"В группе риска в этой ситуации остаются люди, у которых есть особенности состояния здоровья, и, во-первых, те, у кого нет иммунной защиты. Люди пожилые без иммунной защиты, люди с хроническими заболеваниями без иммунной защиты – сегодня максимальные группы риска", – сказала она.
При этом, по словам Поповой, люди, у которых сформировался иммунитет к коронавирусу, по-прежнему могут заразиться "Омикроном", однако в их случае болезнь будет протекать в легкой форме с симптомами, схожими с таковыми при ОРВИ или гриппе.
Министр здравоохранения РФ Михаил Мурашко также отнес к группе риска по "Омикрону" беременных женщин.
"Беременность – это тоже в определенной степени изменение иммунной системы организма, поэтому беременные женщины подвержены большему риску", – отметил он.
Руководитель ведомства призвал непривитых женщин пройти вакцинацию, чтобы защитить себя и ребенка – это, по его словам, можно сделать после 22-й недели беременности. Глава Минздрава также подчеркнул, что защита от коронавируса передается новорожденному от матери вместе с грудным молоком.
Мурашко добавил, что сегодня в России на детей приходится 15% от всех случаев COVID-19. Особые опасения в этом плане, заметил он, вызывают новорожденные и дети до четырех лет.
Ранее вице-премьер РФ Татьяна Голикова сообщила, что заболеваемость коронавирусной инфекцией в России за последние пять дней увеличилось на 20,2%. По ее словам, в 21 регионе России показатели заболеваемости превышают средние по стране. Лидируют в этом плане Москва, Санкт-Петербург и Сахалин.
В России вдвое выросло число заражений "Омикроном" – Голикова
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