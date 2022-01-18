В Роспотребнадзоре предостерегли от использования электрогрелок при обморожении

Фото: Москва 24/Игорь Иванко

В Роспотребнадзоре рассказали, какими средствами нельзя пользоваться при обморожении – рекомендуется, в частности, избегать открытого огня. Об этом сообщает Агентство "Москва".

В ведомстве напомнили, что симптомами обморожения являются онемение, чувство покалывания и покраснение поврежденного участка кожи. При поражении кожного покрова следует воспользоваться теплой водой или теплом собственного тела.

В более сложных случаях – когда кожа белеет, твердеет и покрывается волдырями – следует незамедлительно обратиться за врачебной помощью. Опасными могут быть и совместные случаи обморожения и переохлаждения. Пострадавшего надо доставить в сухое помещение и снять с него влажную и холодную одежду. Согревать человека рекомендуется сухим теплом, алкоголь ему давать нецелесообразно.

Обмороженные участки тела нельзя растирать снегом или массировать. Кроме того, не следует согревать себя электрическими грелками, нагревательными приборами и открытым огнем. Из-за сниженной чувствительности обмороженных участков можно получить ожог.

Во избежание травмирующего воздействия холода следует пользоваться одеждой, сохраняющей тепло. Рекомендуется надевать несколько слоев свободной одежды, причем нижний должен хорошо отводить влагу. Для среднего подойдет одежда из шерсти и флиса, а верхний должен быть из материалов, эффективно защищающих от ветра и осадков.

Ранее главный внештатный специалист департамента здравоохранения Москвы по спортивной медицине Зураб Орджоникидзе рассказал, как правильно заниматься спортом на открытом воздухе зимой. По словам эксперта, это допустимо только при температуре не ниже минус 15 градусов.

