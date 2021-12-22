Врач перечислил основные симптомы переохлаждения и обморожения

Фото: ТАСС/EPA/PETER FOLEY

Основными симптомами переохлаждения являются пониженная температура тела, бледность кожи, нарушение сознания и координации, а на обморожение могут указывать покалывания, потеря чувствительности на некоторых участках тела. Об этом РИА Новости рассказал главный внештатный специалист по первичной медико-санитарной помощи взрослому населению Депздрава Андрей Тяжельников.

Он отметил, что при симптомах переохлаждения необходимо поместить человека в теплое место, укрыть и вызвать врача. Также Тяжельников подчеркнул, что при обморожении нельзя растирать пораженный участок кожи снегом. Кроме того, нельзя опускать обмороженный участок в горячую воду, так как быстрое нагревание может привести к некрозу.

"В случае если вы определили у себя обморожение, также необходимо скорее обратиться к врачу", – добавил врач.

Ранее в комплексе городского хозяйства Москвы попросили горожан избегать длительного пребывания на улице из-за морозов. В связи с непогодой городские службы работают в режиме повышенной готовности.

Также в Московском регионе продлили оранжевый уровень погодной опасности. Он будет действовать до 12:00 23 декабря.

