Врач перечислил основные симптомы переохлаждения и обморожения

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Основными симптомами переохлаждения являются пониженная температура тела, бледность кожи, нарушение сознания и координации, а на обморожение могут указывать покалывания, потеря чувствительности на некоторых участках тела. Об этом РИА Новости рассказал главный внештатный специалист по первичной медико-санитарной помощи взрослому населению Депздрава Андрей Тяжельников.
Он отметил, что при симптомах переохлаждения необходимо поместить человека в теплое место, укрыть и вызвать врача. Также Тяжельников подчеркнул, что при обморожении нельзя растирать пораженный участок кожи снегом. Кроме того, нельзя опускать обмороженный участок в горячую воду, так как быстрое нагревание может привести к некрозу.
"В случае если вы определили у себя обморожение, также необходимо скорее обратиться к врачу", – добавил врач.
Ранее в комплексе городского хозяйства Москвы попросили горожан избегать длительного пребывания на улице из-за морозов. В связи с непогодой городские службы работают в режиме повышенной готовности.
Также в Московском регионе продлили оранжевый уровень погодной опасности. Он будет действовать до 12:00 23 декабря.
Минувшая ночь в Москве стала самой холодной с начала зимы
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